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Лавров заявил, что Путин и Трамп подтвердили желание продолжать диалог

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке подтвердили достигнутые ранее договоренности и желание обсуждать широкий спектр вопросов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности. Мы обозначили подтверждение наших инициатив, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, будут иметь поручение заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит G20 в ОсакеВстреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
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