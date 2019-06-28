Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Владимир Жириновский возглавит список Либерально-демократической партии России на выборах в Законодательное собрание Севастополя, сообщил ТАСС в пятницу координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР, депутат Заксобрания Илья Журавлев.

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Во фракции ЛДПР первого созыва Заксобрания двое депутатов: Илья Журавлев и Игорь Валис.

"Прошла 11-я внеочередная конференция севастопольского городского отделения ЛДПР, где был утвержден список на выборы в Законодательное собрание Севастополя. Его возглавил Владимир Вольфович Жириновский", - сказал Журавлев.

Он отметил, что в списке достаточно много молодых людей - активистов партии.

В сообщении городского отделения ЛДПР говорится, что всего в список вошли 24 человека. На втором месте в списке Журавлев, на третьем - помощник координатора отделения Андрей Куринов. Также определены кандидаты по одномандатным округам, действующий депутат Журавлев также поборется за один из этих мандатов.