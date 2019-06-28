Эксперт: встреча Путина и Трампа показала намерение продолжить обсуждение разоружения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке продемонстрировала обоюдную заинтересованность сторон в продолжении переговоров по ограничению стратегических вооружений. Такое мнение в беседе с корреспонденту ТАСС в пятницу выразил председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Разговоры о новых договорах об ограничении вооружений хоть и медленно, но ведутся. Было много дискуссий о том, что их надо модифицировать, потому что сейчас много других стран обладают этим оружием и справедливо говорить о том, что без Китая такой договор не имеет смысла, - указал эксперт. - То, что это было подчеркнуто на встрече президентов России и США, - немаловажный сигнал всем, что в данном случае Москва и Вашингтон, и Трамп на это намекает, заинтересованы в ограничении вооружений, во всяком случае стратегических".

При этом он отметил благожелательный тон встречи и обратил внимание на то, что предваряя переговоры, глава Белого дома заявил, что хорошие отношения между двумя странами выгодны всему миру. "В случае улучшения отношений Россия и США выражают готовность участвовать в решении самых сложных мировых проблем. На это и намекалось, что вместе эти страны составляют существенную силу и могут сделать гораздо больше, чем по отдельности", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, прошедшая встреча важна для президента США с точки зрения его предвыборной кампании. "До выборов осталось немного времени. И для Трампа встреча с Путиным играет важную геополитическую роль, потому что он ввязался во множество политических боев, но ни один из них толком не завершил, а ему надо к выборам хоть на каком-нибудь направлении как-то продвинуться и достичь более-менее важной точки, - указал Быстрицкий. - И во многих случаях без России это сделать трудно. Это касается Ближнего Востока, в чуть меньшей степени Корейского полуострова, и, безусловно, касается Ирана, с которым сейчас у США особенно нервные отношения".

Критика в адрес Трампа неминуема

По его мнению, критика со стороны американской политической элиты в адрес своего президента неминуема, однако, вероятно, ее накал несколько уменьшится по сравнению с тем, что было после предыдущих контактов Путина и Трампа. "Значительная часть истеблишмента будет против, и она будет стараться, как минимум, разрушить впечатления о позитивном продвижении в отношениях между РФ и США. Обязательно будут какие-то крики по поводу [российского] вмешательства [в американские выборы]", - уверен эксперт.

При этом, по его словам, "всех очень раззадорит шутка Трампа, когда он погрозил пальцем, а пресса его спросила, будет ли он говорить или предостерегать по поводу вмешательства". "Очевидно, что это была шутка, причем дружелюбная. На это опять будет реакция, снова будут активизированы слухи о вмешательстве, опять будут упреки в нарушении каких-то договоров, потому что правящий класс в США - это очень независимая общность, которая может, если не торпедировать, то заметно замедлить выполнение решений президента", - резюмировал собеседник агентства.

Встреча Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Осаке длилась 1 час 20 минут. Открывая ее, оба лидера отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых накопилось немало. В частности, они обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.

Ранее президенты России и США встречались в рамках саммита Группы двадцати в Гамбурге в июле 2017 года, а также в июле прошлого года на двусторонних переговорах в Хельсинки.