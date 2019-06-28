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Рябков: Россия должна быть в числе участников механизма INSTEX

Заместитель министра иностранных дел считает, что этот механизм должен быть открыт для третьих стран

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна участвовать в механизме INSTEX.

"Механизм INSTEX должен быть открыт для третьих стран, - отметил он по итогам заседания Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном. - Необходимо, чтобы помимо участия тех государств, которые являются отцами-основателями INSTEX и помимо дополнительного числа государств, входящих в Европейский союз, которые получат возможность прямо сейчас уже пользоваться этим механизмом, - таких стран семь, их список известен - последовало раскрытие INSTEX для его использования государствами, не входящими в ЕС - так называемыми третьими странами. Россия, безусловно, должна быть в их числе".

Рябков добавил, что придание оперативного характера механизму INSTEX по обслуживанию торговых операций с Ираном - это только начало пути. 

"Мы рады тому, что именно сегодня на заседании комиссии было объявлено о придании оперативного характера небезызвестному механизму INSTEX по обслуживанию соответствующих транзакций, - отметил он. - Первая проводка, по-моему, уже проведена или вот-вот будет проведена, но это только начало пути".

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