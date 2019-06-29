Путин: необходимо восстанавливать полноформатные отношения с Великобританией

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей. Об этом сказал журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20.

Он отметил, что здравый смысл должен восторжествовать и странам нужно восстанавливать полноформатные отношения. "Действительно премьер-министр ставила вопросы ставила вопросы по делу Скрипалей <…> Действительно, премьер-министр настроена жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные", - сказал президент.

Путин также считает встречу с Мэй шагом в позитивным ключе.