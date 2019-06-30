Слуцкий: Трамп вернул позитивный настрой в диалог США и КНДР

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп смог преодолеть негативную динамику в переговорном процессе с лидером КНДР Ким Чен Ыном и вернуть позитивный настрой в диалог по урегулированию на Корейском полуострове, но реальных подвижек в этом вопросе пока нет. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с журналистами глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Встреча президента США и лидера КНДР, а также достигнутая ими договоренность продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова - безусловно, позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом", - сказал он, отметив, что Трамп доказал свою готовность ради результата ломать стереотипы. "Он стал первым президентом США, шагнувшим на территорию Северной Кореи. Это уже делает данную встречу исторической", - указал Слуцкий.

При этом, по его мнению, цель встречи двух лидеров "носила сугубо символический характер" - преодолеть негативную динамику, возникшую после провала саммита в Ханое, и вновь создать впечатление, что Вашингтон и Пхеньян движутся к решению ядерной проблемы КНДР. "Сейчас же без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут", - считает Слуцкий.

В то же время, продолжил он, предыдущий опыт говорит о том, что США едва ли способны решать проблемы в двустороннем порядке.

"Это означает, что отдавать вопросы межкорейского урегулирования только на откуп Вашингтона было бы ошибкой. Излишне прагматичный подход США не всегда играет конструктивную роль во взаимодействии с таким непростым партнером, как КНДР. Для баланса необходимо расширять круг международных посредников. Я не говорю о слепом возврате к формату шестисторонних переговоров, но совсем нелишним здесь использовать огромный наработанный потенциал России и Китая", - резюмировал Слуцкий.

В воскресенье Трамп прибыл в демилитаризованную зону и осмотрел с наблюдательного пункта приграничные сооружения в КНДР. Затем он встретился с Ким Чен Ыном, с которым пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. После этого Ким Чен Ын перешел границу с Южной Кореей, где лидеры коротко пообщались в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.