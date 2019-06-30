Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй по "делу Скрипалей"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Обсуждение президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидента со Скрипалями в Солсбери прошло в жесткой форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Мэй действительно в достаточно жесткой форме говорила по "делу Скрипалей". И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по "делу Скрипалей", - сказал Песков. - Эта часть беседы была действительно жесткая, она была предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз только в присутствии переводчиков".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что британская сторона до сих пор не представила каких-либо доказательств по "делу Скрипалей" ни России, ни союзникам. "Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы", - пояснил Песков. "Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее", - добавил он.

На полях саммита Группы двадцати президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Мэй в формате тет-а-тет обсудили "дело Скрипалей". Затем состоялась встреча в расширенном составе, основной темой которой стал вопрос нормализации торгово-экономических отношений.

Ранее в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times Путин заявил, что и РФ, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений. При этом президент России отметил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "не стоит и пяти копеек".