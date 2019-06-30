Володин: диалог на форуме "Развитие парламентаризма" поможет решить насущные проблемы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Все участники предстоящего второго международного форума "Развитие парламентаризма" получат право высказать свою позицию, диалог на этой площадке будет способствовать решению актуальных проблем. С таким заявлением выступил в воскресенье, приветствуя гостей форума, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в текущем году число участников значительно выросло. Если на предыдущий форум приехали 19 спикеров парламентов, тот на этот раз ожидается 41. В прошлом году были представлены 96 государств, теперь же в Москву приедут более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран. "Это говорит о том, что интерес к форуму растет, так как на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию и быть услышанным", - отметил Володин.

"Уверен, что диалог, который состоится в рамках форума, будет способствовать конструктивному решению наиболее актуальных международных и региональных проблем на благо наших граждан", - продолжил он. Спикер Госдумы также поздравил участников с Международным днем парламентаризма, отмечаемым 30 июня.

В воскресенье участники форума в рамках культурной программы посетили оперу "Бал-маскарад" в исполнении мастеров Большого театра. Сам форум пройдет на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля.