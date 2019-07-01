Кандидат от справороссов подал документы для участия в выборах главы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия" Сергей Полещук подал в понедельник документы в областной избирком для участия в выборах губернатора Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь областного избиркома Екатерина Кулешова.

"Сегодня кандидат от "Справедливой России" Полещук Сергей Иванович подал документы в областную избирательную комиссию", - сказала Кулешова.

Она уточнила, что это уже шестой кандидат, подавший документы для участия в выборах главы региона. В воскресенье, 30 июня, документы в облизбирком предоставил кандидат от партии "Яблоко" Дмитрий Любитенко. В субботу, 29 июня, документы подали Эдуард Давыдовский, выдвинутый Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, и Владимир Рублев от ЛДПР. Ранее документы уже подали Алексей Буров от КПРФ и действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия".

Для регистрации претендентам на должность губернатора необходимо собрать 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав, в том числе 51 подпись депутатов не менее чем 29 муниципальных районов и городских округов, и сдать их в облизбирком не позднее 24 июля.

Восьмого сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.