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Лавров: Россия ценит усилия спецпосланника генсека ООН по урегулированию в Йемене

Мартин Гриффитс поблагодарил российскую сторону за возможность провести консультации в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия положительно оценивает работу спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы ценим то, что вы делаете на посту спецпосланника генсека ООН", - сказал Лавров, открывая встречу с Гриффитсом.

Эмиссар ООН в свою очередь поблагодарил российскую сторону за возможность провести консультации в Москве. "Совет Безопасности ООН пока един [по йеменскому вопросу]", - констатировал он.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЙеменРоссия
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