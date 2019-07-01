Володин предложил создать межпарламентскую комиссию по сотрудничеству с Пакистаном

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил спикеру Национальной ассамблеи Республики Пакистан Асаду Кайсеру создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. С такой инициативой Володин выступил в понедельник на встрече со своим коллегой, которая состоялась на полях международного форума "Развитие парламентаризма", проходящего в Москве по инициативе Госдумы.

"Мы с вами взаимодействуем на большом количестве межпарламентских площадок, отношения между нашими парламентами приобрели системный, динамичный характер. Давайте в ближайшее время мы проработаем возможность создания межпарламентской комиссии высокого уровня", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Поручение проработать создание такой комиссии председатель Госдумы дал своему заместителю Ольге Тимофеевой и профильным комитетам нижней палаты.

"Пакистан придает большое значение своим отношениям с Россией", - подтвердил Кайсер, подчеркнув, что его страна заинтересована в развитии отношений в различных сферах - в энергетике, в том числе атомной, в сферах обороны, культуры и образования. Пакистанский политик также отметил, что отношения между парламентариями двух стран носят регулярный характер.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе Володина. В этом году на форум в столицу приехали порядка 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира, среди участников - 41 спикер национальных парламентов.