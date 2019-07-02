Дума планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Госдума намерена подписать соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН) в ходе II Международного форума "Развитие парламентаризма". Об этом заявил во вторник спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем палаты представителей Генассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и председателем парламента Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) Даниэлем Каджиани.

"Планируется подписать соглашение о сотрудничестве с ПАРЛАСЕН в ходе форума", - приводит слова Володина пресс-служба палаты.

В ПАРЛАСЕН входят представители Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Доминиканской Республики.

"Нам важно, что в сегодняшнем диалоге есть такие крупные межпарламентские объединения, как ПАРЛАСУР (парламент Южноамериканского общего рынка - прим. ТАСС)", - добавил Володин.

Он также напомнил о подписанном ранее соглашении с крупнейшей региональной структурой - Латиноамериканским парламентом (ПАРЛАТИНО), в состав которого входят представители парламентов 23 стран. "Планируем создать с этим парламентским объединением комиссию высокого уровня, чтобы более эффективно работать над конкретной повесткой", - сказал он.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. В этом году на форум в столицу приехали порядка 800 парламентариев и экспертов из 132 стран, среди участников 41 спикер национальных парламентов.