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Кадыров призвал правоохранителей усилить борьбу с терроризмом после нападения на блокпост

Глава Чечни поставил задачу выявлять опасных преступников "на стадии замысла"

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападение на блокпост в Ачхой-Мартановском районе выявил недочеты в работе правоохранительных органов, и призвал усилить деятельность по профилактике терроризма.

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Он отметил, что поставил задачу выявлять опасных преступников "на стадии замысла, до совершения ими преступлений".

"Для этого каждый полицейский должен быть бдительным, всегда быть в поиске нужной информации. Недавний инцидент на КЗП-4 в Ачхой-Мартановском районе раскрыл определенные недочеты. Думаю, что соответствующие должностные лица их глубоко проанализируют, выяснят все обстоятельства, характер несения дежурства на посту, примут необходимые решения", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Ранее в результате нападения на блокпост погиб сотрудник полиции. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. 

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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