Путин проведет совещание с кабмином, примет грамоты послов и выступит на форуме

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Насыщенный график работы ожидает президента России Владимира Путина в среду. Глава государства проведет совещание с членами правительства, примет верительные грамоты иностранных послов и выступит на международном форуме "Развитие парламентаризма".

Как сообщила пресс-служба Кремля, основной темой очередного совещания Путина с членами правительства станет законодательное обеспечение реализации национальных проектов. Ожидается, что с докладами выступят первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, заместители главы кабинета министров Алексей Гордеев и Максим Акимов. Помимо этого, собравшиеся обсудят ряд текущих вопросов.

Среди таковых с высокой долей вероятности будет тема ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Президент побывал на месте ЧП в субботу, 29 июня, и поручил правительству 3 июля представить ему доклад о проделанной работе.

В понедельник, 1 июля, на традиционной встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами глава кабмина сообщил, что требуемый доклад будет представлен главе государства в срок. Правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка возглавил вице-премьер Виталий Мутко, который обещал завершить оценку ущерба и составить приблизительный план действий по восстановлению всех объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры в пострадавшем регионе.

Паводок в Иркутской области, где действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на семь метров превышал критические отметки. По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек, судьба 13 пока остается неизвестной. По состоянию на утро 2 июля, по данным ведомства, в 42 населенных пунктах трех районов области оставались подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, восемь социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков.

Церемония в Кремле

Кроме того, в среду президент примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В этом году Путин принимает верительные грамоты послов впервые. Последняя такая церемония прошла в октябре 2018 года.

"Верительные грамоты главе российского государства вручат: Дэни Калуме Нумби (Демократическая Республика Конго), Мохамед Йонгаво (Республика Сьерра-Леоне), Товар да Силва Нунес (Федеративная Республика Бразилия), Алемайеху Тегену Аргау (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Владимир Ильич Семашко (Республика Беларусь), Альба Асусена Торрес Мехия (Республика Никарагуа), Мехмет Самсар (Турецкая Республика), Томислав Цар (Республика Хорватия), Аликбек Джекшенкулович Джекшенкулов (Киргизская Республика), Клеменс Хандуукеме Кашуупулва (Республика Намибия), Хамед Хамуни (Исламская Республика Мавритания), Мохаммад Латиф Баханд (Исламская Республика Афганистан), Тасия Афанасиу (Греческая Республика), Ли Сок Пэ (Республика Корея), Андреас Зинонос (Республика Кипр), Лиллиам Родригес Хименес (Республика Коста-Рика), Луи Сильвестр Радегонд (Республика Сейшельские Острова), Чандапива Нтета (Республика Ботсвана)", - сообщила пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония вручения верительных грамот президенту проходит примерно один раз в несколько месяцев в Большом Кремлевском дворце и символизирует официальное начало работы новых послов иностранного государства в России. Президент, как правило, обращается к дипломатам с приветственной речью, а затем кратко общается с ними за бокалом шампанского.

Вопросы парламентаризма

Также Путин 3 июля планирует принять участие в работе Второго международного форума "Развитие парламентаризма", главные темы которого - вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. В работе принимают участие представители 132 государств, около 800 парламентариев и экспертов, среди которых, в частности, президент Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон и другие, указывает пресс-служба.

3 июля на площадке форума пройдет конференция "Россия - Африка".

Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина.