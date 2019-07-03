ЦИК заверил списки кандидатов шести партий на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду заверил списки кандидатов от шести политических партий на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Речь идет о списках российской экологической партии "Зеленые", партии "Коммунисты России", Партии пенсионеров, ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. Центризбирком также зарегистрировал уполномоченных представителей всех шести партий на довыборах.

ЦИК 24 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов на довыборы депутатов Госдумы. Первой документы подала Партия роста. Крайним сроком представления списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, является 13 июля 2019 года.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам. На данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей.