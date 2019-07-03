Путин планирует обсудить с Папой Римским диалог церквей, ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует обсудить 4 июля с Папой Римским Франциском ситуацию в Сирии, на юго-востоке Украины, а также диалог Русской православной и Римской католической церквей. Также запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании между Минздравом России и профильной структурой Ватикана. Об этом сообщил журналистам в среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Конечно, неотъемлемая часть наших двусторонних отношений [РФ и Ватикана] - диалог между Русской православной церковью и Римской католической церковью", - сказал представитель Кремля. "Конечно, на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. Очень важно отметить, что стороны подходят с близких или с практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических и техногенных катастроф, защита христиан в зоне конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей, развитие межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - подчеркнул Ушаков.

"В этом контексте мы ожидаем будет затронута ситуация в Сирии: вопросы возможного скорейшего создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям, также будут затронуты вопросы работы по восстановлению христианских святынь и соответствующих объектов на территории Сирии", - отметил представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона также ожидает, что "будет обсуждаться ситуация на юго-востоке Украины, перспективы реализации ряда гуманитарных проектов по линии Римской католической церкви на Донбассе".

Культурные связи

Ушаков напомнил, что в нынешнем году отмечается 10-летие установления полноформатных дипотношений - на уровне послов. "С Ватиканом у нас идет достаточно активный обмен в культурно-гуманитарной сфере, проводятся различные художественные выставки", - констатировал представитель Кремля. Он также обратил внимание на тот факт, что "идет сотрудничество по научной линии". "В рамках переговоров в Ватикане запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании между Минздравом России и профильной структурой Ватикана", - сообщил он.

Ушаков не исключил, что президент РФ и Папа Римский затронут и другие темы "международной проблематики".

Визит Папы Римского в РФ

Президент России Владимир Путин не будет поднимать тему приглашения Папы Римского Франциска в Россию во время предстоящего 4 июля визита в Ватикан, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"На данный момент вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал представитель Кремля журналистам о возможности приглашения Папы Римского в Россию.

По его мнению, "надо принимать во внимание и межцерковную составляющую наших отношений, поскольку Папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви". "Поэтому данный вопрос, конечно, должен рассматриваться вместе с представителями нашей [Русской православной] церкви", - подчеркнул Ушаков. И повторил: "Пока не имеется в виду его [вопрос визита] обсуждать".

Говоря о протоколе предстоящего визита в Ватикан, Ушаков сообщил, что Путину будут представлены члены церемониального корпуса Ватикана, а Папе Римскому будут представлены члены российской делегации. Он отметил, что визит подразумевает также проведение церемонии фотографирования и обмена подарками. Однако Ушаков пока отказался говорить, что именно подарит глава российского государства Папе Римскому.

У Путина также запланирована краткая беседа с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Встреча с Берлускони

Президент России Владимир Путин во время однодневного визита в Италию 4 июля встретится со своим давнишним другом 82-летним экс-премьером Сильвио Берлускони.

Представитель Кремля рассказал, что Путин в первой половине дня нанесет визит в Ватикан, затем проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конти, а также примет участие в заседании Российско-Итальянского Форума диалога гражданских обществ. "После этого предстоит наш отъезд в сторону аэропорта, но программа [пребывания в Италии] еще не заканчивается: по традиции наш президент встретится с бывшим председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, после чего отбудет в Россию", - отметил Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, представитель Кремля отметил, что встреча с Берлускони - "чисто дружеская". "Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию, это продолжение дружеских неформальных контактов", - пояснил Ушаков.

Подписание документов

Россия и Италия в ходе визита президента РФ Владимира Путина подпишут ряд документов.

"Да, там будет целый ряд документов подписан, но так условились с итальянскими коллегами, что подписание состоится на полях переговоров. На подписании не будут присутствовать лидеры. Целый ряд документов подготовлен, в том числе и по правительственной линии", - сказал Ушаков.

В частности, по его словам, будет подписана программа сотрудничества в сфере культуры, образования, СМИ, молодежных обменов, туризма, спорта на 2019-2022 годы, а также совместные программы по научно-техническому сотрудничеству на 2019-2023 годы. "Ну и ряд других документов и целый набор коммерческих документов, но не все еще готовы к подписанию", - сказал Ушаков.

По его словам, в российскую делегацию войдут министры и представители бизнеса. Правительство РФ будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак.

Из представителей бизнеса в делегацию войдут, в частности, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава Роснефти Игорь Сечин, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Игорь Дмитриев, владелец НМЛК Владимир Лисин, основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский.