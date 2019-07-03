Путин на один день отправится в Ватикан и Италию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после четырехлетнего перерыва вновь побывает на Апеннинах. Глава российского государства в четверг нанесет однодневный официальный визит в Италию и побывает в Ватикане.

Как ранее сообщал помощник Путина Юрий Ушаков, российский лидер начнет визит с посещения Ватикана. Среди тем беседы с Папой Римским Франциском он назвал ситуацию в Сирии, на юго-востоке Украины, а также диалог Русской православной и Римской католической церквей.

Представитель Кремля напомнил, что отношения церквей "приобрели новый уровень после того, как в феврале 2016 года в Гаване состоялось историческая встреча - впервые со времени церковного раскола 1054 года - между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском". Поэтому, по его словам, диалог церквей - неотъемлемая часть двусторонних отношений.

При этом Ушаков заметил, что Путин не будет поднимать тему приглашения Папы Римского в Россию. "На данный момент вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "надо принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, поскольку Папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви". "Поэтому данный вопрос, конечно, должен рассматриваться вместе с представителями нашей [Русской православной] церкви", - подчеркнул Ушаков.

Он пообещал, что на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. "Очень важно отметить, что стороны подходят с близких или с практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических и техногенных катастроф, защита христиан в зоне конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей, развитие межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - подчеркнул представитель Кремля.

"В этом контексте мы ожидаем, что будет затронута ситуация в Сирии: вопросы возможного скорейшего создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям, также будут затронуты вопросы работы по восстановлению христианских святынь и соответствующих объектов на территории Сирии", - отметил Ушаков. Он добавил, что российская сторона также ожидает, что "будет обсуждаться ситуация на юго-востоке Украины, перспективы реализации ряда гуманитарных проектов по линии Римской католической церкви на Донбассе".

Ушаков сообщил, что во время посещения Путиным Ватикана запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом России и профильной структурой Ватикана. Протокол визита предусматривает проведение церемонии фотографирования и обмена подарками. Какими именно - пока не сообщается.

Переговоры в Риме

Представитель Кремля отметил, что в программе официального визита Путина в Рим запланированы встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой в формате рабочего завтрака и переговоры с главой кабинета министров Джузеппе Конте, об итогах которых лидеры расскажут журналистам на пресс-конференции. Также будет дан официальный обед, за которым продолжится беседа Путина и Конте. Ушаков уверен, что "предстоящий визит призван закрепить тенденцию на активизацию политического диалога и на активизацию сотрудничества в сферах экономики и культуры".

"Комплексу экономических вопросов будет отдан приоритет, поскольку нас волнует, что товарооборот между нашими странами все-таки никак не может достичь уровня 2013 года в $54 млрд", - указал представитель Кремля. По его данным, "на полях" визита намечено подписание нескольких документов о развитии двустороннего сотрудничества. Среди них Ушаков назвал программу сотрудничества в сфере культуры, образования, СМИ, молодежных обменов, туризма, спорта на 2019-2022 годы, а также совместные программы по научно-техническому сотрудничеству на 2019-2023 годы.

В российскую делегацию войдут министры и представители бизнеса, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, руководитель ВЭБа Игорь Шувалов, глава Роснефти Игорь Сечин, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Игорь Дмитриев.

"Что касается международной и региональной проблематики, то мы планируем обстоятельный обмен мнениями по таким темам, как Россия - Евросоюз, ситуация в Сирии, Украина, ситуация вокруг Ирана, Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и, конечно, будет весьма обстоятельно затронута ситуация в Ливии, обсуждены пути достижения национального согласия в этой стране", - перечислил представитель Кремля.

Помощник российского лидера обратил внимание и на развитие культурно-гуманитарных контактов, которые "весьма активно развивается".

По его словам, еще одна цель визита - придать новый импульс работе Форума-диалога гражданских обществ, который собирается впервые после шестилетнего перерыва. Форум, созданный в 2003 году, призван поощрять связи в различных сферах между представителями общественности двух стран.

Когда вся официальная программа работы закончится, Путин собирается встретиться со своим давнишним другом - 82-летним Сильвио Берлускони, трижды возглавлявшим правительство Италии в конце 1990-х и в 2000-х годах. Товарищеские отношения между Путиным и Берлускони установились, когда лидеры двух стран вели активный политический диалог.

Ушаков заметил, что встреча с Берлускони - "чисто дружеская". "Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию, это продолжение дружеских неформальных контактов", - пояснил представитель Кремля.