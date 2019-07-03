Путин рассказал о дружбе с Берлускони и почему он ценит Сальвини

ТАСС, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что поддерживает дружеские отношения с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого считает "политиком мирового уровня". Об этом говорится в интервью российского лидера, опубликованном в четверг накануне его официального визита в Италию в газете Corriere della Sera, которая приводит слова президента на итальянском языке.

"С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио - политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения. Нам не удается часто видеться, но когда представляется возможность, он никогда не позволяет себе говорить о внутренней политике. И я тоже этого не делаю", - рассказал Путин.

Глава российского государства также вспомнил о своей встрече в Милане в 2014 году с нынешним вице-премьером и главой МВД, лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Лига" и ее лидер Сальвини активно поддерживают восстановление в полном объеме сотрудничества между Россией и Италией, выступают за скорейший отказ от антироссийских санкций, введенных США и ЕС. И здесь наши позиции полностью совпадают. Сальвини тепло относится к нашей стране, знаком с российскими реалиями. Во время нашей встрече в Милане в 2014 году мы обсуждали перспективы развития российско-итальянского сотрудничества и отношения России и ЕС. С тех пор Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в налаживании сотрудничества с итальянскими партнерами", - указал Путин.

Как стало известно накануне визита президента РФ в Италию, где у него запланированы переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте, в официальном обеде в конце насыщенного событиями дня примут участие, помимо Конте, оба вице-премьера - Сальвини и лидер второй правящей партии "Движение "5 звезд", министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

Как ранее сообщал помощник Путина Юрий Ушаков, когда вся официальная программа работы закончится, Путин собирается повидаться с Берлускони. Corriere della Sera предполагает, что короткая встреча состоится в аэропорту.