Путин начал визит в Италию

Из аэропорта российский лидер направится в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщил, что среди тем беседы будут ситуация в Сирии, на юго-востоке Украины, а также диалог Русской православной и Римско-католической церквей. При этом представитель Кремля заметил, что Путин не будет поднимать тему приглашения Папы Римского в Россию. Ушаков сообщил, что во время посещения президентом РФ Ватикана запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании между Минздравом России и профильной структурой Ватикана. А протокол визита предусматривает проведение церемонии фотографирования и обмена подарками. Какими именно - пока не сообщается.

Из Ватикана российский лидер направится на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а затем - на переговоры с председателем Совета министров Джузеппе Конте, об итогах которых лидеры расскажут журналистам на пресс-конференции.

"Комплексу экономических вопросов будет отдан приоритет, поскольку нас волнует, что товарооборот между нашими странами все-таки никак не может достичь уровня 2013 года в $54 млрд", - указал представитель Кремля. "Что касается международной и региональной проблематики, то мы планируем обстоятельный обмен мнениями по таким темам, как Россия - Евросоюз, ситуация в Сирии, Украина, ситуация вокруг Ирана, Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и, конечно, будет весьма обстоятельно затронута ситуация в Ливии, обсуждены пути достижения национального согласия в этой стране", - перечислил Ушаков.

По его словам, еще одна цель визита - придать новый импульс работе Форума - диалога по линии гражданских обществ, который собирается впервые после шестилетнего перерыва. Форум, созданный в 2004 году, призван поощрять связи в различных сферах между представителями общественности двух стран.

Когда вся официальная программа работы закончится, Путин собирается встретиться со своим давнишним другом, 82-летним Сильвио Берлускони, трижды возглавлявшим правительство Италии в 1990-х и в 2000-х годах. Товарищеские отношения между Путиным и Берлускони установились, когда лидеры двух стран вели активный политический диалог. Ушаков заметил, что встреча с Берлускони - "чисто дружеская". "Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию, это продолжение дружеских неформальных контактов", - пояснил представитель Кремля.