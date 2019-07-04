Грызлов: Россия поддержит инициативу ЛНР восстановить мост в Станице Луганской

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская делегация на ближайшем заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины поддержит инициативу Луганской народной республики (ЛНР) самостоятельно восстановить мост в Станице Луганской на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил в четверг полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Разведение сил в районе Станицы Луганской - это шаг к нормализации обстановки, но на этом участке остается много нерешенных вопросов, - сказал он. - Один из ключевых - это восстановление моста в Станице Луганской. Есть проект Международного комитета Красного Креста (МККК), который был поддержан луганской стороной, но был заблокирован со стороны Киева. Сам Киев заявил о наличии собственного проекта, но так его и не представил".

"Сегодня представители Луганска предложили своими силами восстановить разрушенный мост согласно проекту МККК. Это предложение заслуживает внимания и детального обсуждения в рамках заседания контактной группы. Делегация Российской Федерации как посредник поддержит данную инициативу Луганска на ближайшем заседании гуманитарной подгруппы контактной группы", - подчеркнул Борис Грызлов.

"Рассчитываю, что компромисс между Киевом и Луганском по проекту восстановления моста в районе Станицы Луганской, его стоимости и порядку его дальнейшей эксплуатации будет найден в ближайшее время", - заключил полпред РФ.

Ранее в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении силами республики разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Он отметил, что задача ЛНР заключается в том, чтобы "как можно быстрее помочь тысячам людей по обе стороны от линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе".