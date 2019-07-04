МИД России призвал стороны в Ливии к диалогу и восстановлению политического процесса

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия призывает конфликтующие стороны в Ливии к диалогу и принятию мер по восстановлению инклюзивного политического процесса для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из насущной необходимости установления режима прекращения огня [в Ливии], - подчеркнула Захарова. - Также призываем ливийские политические силы вступить в диалог и принять меры по восстановлению инклюзивного политического процесса с конечной целью преодоления раскола страны и формирования единых, эффективных государственных институтов, способных вернуть мир и процветание на ливийскую землю". "Россия оказывала и готова оказывать этому посильную помощь совместно со всеми заинтересованными международными сторонами", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

"В очередной раз подчеркиваем востребованность четкой скоординированной позиции мирового сообщества против продолжения силового противоборства в Ливии и в пользу скорейшего достижения национального примирения при содействии ООН", - обратила внимание дипломат.

Как отметила Захарова, из Ливии продолжают поступать тревожные новости. "Бои вокруг Триполи приняли затяжной характер: растет число убитых, раненых, внутриперемещенных лиц, - констатировала она. - Сообщается, что в результате авиаудара по лагерю нелегальных мигрантов в окрестностях столицы по меньшей мере 56 человек убито, более 130 ранено. Обстоятельства выясняются".

"Несмотря на призывы международного сообщества, враждующие стороны не демонстрируют готовность отказаться от вооруженной конфронтации, сесть за стол переговоров, - заметила Захарова. - Мы считаем, что в складывающейся ситуации на передний план выдвигается задача прекратить кровопролитие, которое чревато сползанием страны в масштабную гражданскую войну".

По словам официального представителя МИД РФ, Москва подтверждает "принципиальную позицию в пользу мирного урегулирования ливийского кризиса, опираясь на те конструктивные задачи и заделы, которые были обозначены и созданы на этом пути при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН господина [Гасана] Саламе". "Междоусобица и вакуум власти в Ливии создают благоприятную среду, к сожалению, для активности различного рода террористических группировок, а они участили свои преступные вылазки, - сказала Захарова. - Покончить с ними можно лишь скоординированными усилиями всех национально-патриотических сил как на западе, так и на востоке страны".