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Визит Владимира Путина в Италию и Ватикан

Путин прибыл на встречу к премьеру Италии

Стороны проведут переговоры, об итогах которых расскажут на пресс-конференции

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Италии, прибыл на встречу с премьер-министром этой страны Джузеппе Конте.

Церемония официальной встречи проходит во внутреннем дворе дворца Киджи. Затем Путин и Конте проведут переговоры, об итогах которых расскажут журналистам на пресс-конференции.

Дворец Киджи - резиденция президиума правительства Италии. Построенный в ХУ1-ХУ11 веках он принадлежал княжескому роду Киджи. В его сооружении участвовал Джакомо делла Порта, автор фасада собора Святого Петра. В начале ХУ111 века здесь размещалось посольство Испании, затем посольство Австро-Венгрии, а в начале прошлого века - итальянское министерство колоний.

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Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеВизит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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