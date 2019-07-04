"Единая Россия" на политконференции обсудит обновление работы партии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии пройдет в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщила пресс-служба единороссов, всего в конференции примут участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи. Им предстоит обсудить повышение эффективности работы партийных структур, их коммуникации с обществом.

Формат конференции

Начнется работа конференции с двух панельных дискуссий - "Повышение качества работы партийных представителей" и "Партия для человека".

Кроме того, по информации пресс-службы "Единой России", пройдут три креативные сессии: "Социальные проекты и работа с молодежью", "Лидерский потенциал и процедура предварительного голосования", "Партнерство с НКО и гражданскими активистами", на которых делегаты и гости конференции "обсудят вопросы, касающиеся социальных проектов и работы с молодежью, лидерского потенциала и процедуры предварительного голосования, партнерства с НКО и поддержки гражданских активистов".

Затем состоится пленарное заседание, где "будут обсуждаться предложения, выработанные на панельных дискуссиях и креативных сессиях", также будет принята итоговая резолюция, проинформировала партийная пресс-служба.

Принципиально новый формат проведения такого рода мероприятий был опробован "Единой Россией" в мае 2018 года. Тогда в Москве впервые прошла партийная конференция "Направление 2026", на которой обсуждали реализацию послания президента РФ Федеральному собранию и нового майского указа, а также вопросы идеологического обновления партии.

Первая часть конференции подразумевала проведение расширенного совместного заседания высшего и генерального советов, в рамках которого состоялись дискуссии на трех тематических площадках, вторая - пленарное заседание, где подводились итоги работы на дискуссионных площадках. Кроме того, в рамках конференции впервые в обновленном формате прошло заседание совета руководителей фракций "Единой России".

Работать по-новому

В статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия", Медведев в качестве тем для обсуждения на конференции анонсировал в том числе обновление работы руководящих органов партии и взаимодействие партийных структур с представителями различных общественных групп.

В частности, председатель "Единой России" предложил ввести персональную ответственность членов генсовета за реализацию наиболее важных для партии задач, в числе которых он назвал социальные проекты, работу с молодежью и некоммерческими организациями.

Медведев призвал сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым, трансформировав партийную деятельность в своего рода "набор сервисов" в смысле служения обществу и избирателям.

По его мнению, партия должна "предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек, они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей", поэтому "Единой России" предстоит "разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект". Обновление, считает Медведев, требуется и общественным приемным, которые "должны работать по-другому... и по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа", учитывать "проблемы и особенности региона".

Решение этих задач будет рассматриваться в контексте предстоящего 8 сентября единого дня голосования, по итогам которого в стране будет замещаться более 46 тыс. мандатов разного уровня. Медведев указал однопартийцам на необходимость "убедить избирателей в том, что "Единая Россия" понимает ситуацию в каждом конкретном регионе, городе или поселке, знает, как изменить ее к лучшему, и реальными делами доказать это". Он обратил внимание на опыт выборов прошлого года, напомнив, что на них убедительную победу "Единая Россия" продемонстрировала там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, где оперативно реагировали на их запросы, а "где этого не хватило - люди просто не хотели идти на [избирательные] участки или проголосовали против [кандидатов партии]".

Комментируя статью, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак констатировал, что для повышения своей эффективности партия должна "предложить людям простой и понятный набор инструментов для решения волнующих их вопросов, начиная от ремонта подъезда и двора до строительства важнейших инфраструктурных объектов". Он сообщил, что задачам, поставленным Медведевым, будет посвящена партийная конференция 5 июля, ее решения будут утверждены в резолюции, "после чего начнется самое главное - кропотливая, каждодневная работа по воплощению всех прозвучавших идей в реальную жизнь".