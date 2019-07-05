Замглавы МИД Карасин вошел "сенаторскую тройку" от Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал три кандидатуры на пост сенатора Совета Федерации от островного региона. Ими стали замглавы МИД Григорий Карасин, областной депутат Виталий Гомилевский и руководитель профсоюзной организации "Городского родильного дома" Елена Морозова, сообщил в пятницу Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Я пригласил Карасина в состав "сенаторской тройки" - троих кандидатов на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Сахалинской области. Принял решение выдвинуть Гомилевского в качестве одного из трех кандидатов. Принял решение выдвинуть Морозову в качестве одного из кандидатов", - написал врио губернатора.

Ранее от исполнительной власти Сахалинской области в Совете Федерации находился Дмитрий Мезенцев. Он покинул свой пост из-за назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь. Сенатором от законодательной власти Сахалинской области сейчас является Юрий Архаров.

Выборы в регионе

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. Шестого июня этого года депутаты Сахалинской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября предстоящей осени.

На должность главы Сахалинской области претендуют восемь человек. Из них самовыдвиженцы: нынешний врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева. От партий выдвинуты первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), начальник регионального управления КПСС Дмитрий Кочергин, руководитель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.