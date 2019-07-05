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Визит Владимира Путина в Италию и Ватикан

Песков: тема приглашения Папы Римского в Россию на аудиенции Путина не затрагивалась

Ранее сообщалось, что на встрече с понтификом обсуждались вопросы развития отношений России и Ватикана

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе аудиенции в Ватикане обсудили вопросы глобальной повестки дня, тема приглашения понтифика в Россию не поднималась. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вчера дискуссия носила более концептуальный характер, - сказал он. - Достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня аудиенции. Тема визита в Россию Папы не затрагивалась".

Российский лидер посетил Ватикан 4 июля. Глава российского государства очень позитивно оценил эти переговоры в Ватикане. По его словам, он обсудил с Папой Римским Франциском темы защиты христианского населения Ближнего Востока и гуманитарного содействия в Сирии. Путин отметил, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога.

Президент РФ ранее на пресс-конференции рассказал, что на встрече с понтификом обсуждались и вопросы развития отношений России и Ватикана. Стороны договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичВатиканРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВизит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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