Рябков призвал власти Венесуэлы и оппозицию продолжать системный диалог

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Представителям правительства и оппозиции Венесуэлы необходимо вести системный диалог, чтобы избежать попыток влияния на ситуацию в стране извне. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нужно спокойно и без оглядки на происки врагов системно работать. Тогда, уверен, будет продолжен диалог между правительством и здравомыслящими оппозиционно настроенными деятелями. Попытки навязать Венесуэле ту или иную политическую, или тем более социальную, модель окончательно провалятся", - сказал он.

Как добавил Рябков, Россия продолжит оказывать содействие укреплению потенциала Вооруженных сил Венесуэлы.

"Мы будем продолжать нашу многоплановую работу по развитию союзнических отношений с братской Венесуэлой. Мы будем реализовывать проекты, которые есть в разных областях, будем в рамках имеющихся договоренностей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооруженных сил этой страны, - сказал он. - Спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные, многократно опровергались. Я хочу вновь подчеркнуть, что речь идет именно о работе с техникой, которая туда поставлялась".

Давление со стороны США

Замглавы МИД РФ также сообщил, что США продолжают искать пути дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, но поддержка законных властей народом сильна.

"Американская линия на максимальное давление в отношении Венесуэлы не претерпела никаких изменений. Мы с тревогой следим за тем, что США продолжают поиски средств и методов воздействия на внутреннюю ситуацию в Венесуэле с точки зрения ее дестабилизации, - сказал он. - Попытки наскоком решить поставленную задачу смены законного правительства провалились, как провалились и попытки государственного переворота. Это свидетельство очень серьезной поддержки в венесуэльском обществе законного правительства, президента Николаса Мадуро".