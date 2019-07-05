Предвыборные инициативы и личное общение. "Единая Россия" обсудила обновление работы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии состоялась в пятницу в Москве. На пленарном заседании председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми.

Медведев также поручил участникам праймериз партии публиковать свои предвыборные инициативы. Это, по его мнению, позволит впоследствии лучше контролировать процесс выполнения кандидатом своих обещаний.

Генсовет "Единой России" на заседании утвердил кандидатуры на дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Ближе к людям

Выступая на пленарном заседании, председатель "Единой России" призвал однопартийцев наладить работу по организации общественного обсуждения решений партии. "В современном мире, когда любой человек не способен полностью разобраться в информационном потоке, крайне важно, чтобы мы информацию от "Единой России" доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, и позиция нашей партии будет гораздо более понятной людям", - сказал Медведев.

Кроме того, по его мнению, важно "организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами страны". Глава кабмина согласился с идеей обновить и модернизировать общественные приемные партии, расширить перечень сервисов, которыми могли бы воспользоваться граждане.

Затронув тему решения конкретных проблем людей, Медведев указал, что "многие не верят в муниципальную, в региональную власть и обращаются сразу наверх, а это, по понятным причинам, далеко не всегда продуктивно", так как "проблемы все равно нужно будет решать на месте". "Кто-то достучался до президента, до правительства, но огромное количество таких обращений не получает развития", - отметил премьер-министр, подчеркнув, что "систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно организовать снизу и до самого верха". "Давайте попробуем эту систему выстроить", - призвал он однопартийцев.

Праймериз - залог успеха

На протяжении ряда лет "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы разного уровня. Успешное участие в них является обязательным условием для выдвижения на выборы от единороссов.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. К кандидатам предъявляются довольно серьезные требования. Так, кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Выступая на конференции, замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов отметил, что "при подаче документов на участие в предварительном голосовании кандидат должен будет заполнить онлайн-заявку на сайте, в которой будут отражены новые критерии: кандидаты должны будут указать ключевые изменения или инициативы, ради которых они идут во власть". Кроме того, по его словам, в этой заявке кандидаты должны указывать "примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи жителям региона, в том числе примеры участия в работе партии". После этого участник праймериз проходит регистрацию и идет дальше по стандартной процедуре предварительного голосования, уточнил Селиверстов. По его мнению, "дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать о том, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу с людьми не только в период избирательной кампании".

Медведев согласился подумать над совершенствованием предварительного голосования. "Я-то, честно говоря, всегда считал, что люди, которые идут на предварительное голосование, - это наши единомышленники. Раз они участвуют в предварительном голосовании внутри "Единой России", - признался он.

"Но, понятно, что каждый человек по-своему многие вещи понимает. Давайте, подумаем и мы над тем, как совершенствовать эту процедуру", - добавил глава кабинета министров, напомнив, что "Единая Россия" - это единственная партия в РФ, использующая процедуру предварительного голосования.

Предвыборные инициативы

Медведев поручил участникам праймериз партии публиковать свои предвыборные инициативы. "Я хочу дать отдельное поручение здесь: внести изменения в регламент процедуры предварительного голосования. Они должны коснуться тех, кто захочет стать участниками этой процедуры, - сказал Медведев. - Речь идет о том, что кандидаты должны обязательно публиковать те предложения, те инициативы, ради выполнения которых они и хотят участвовать [в этой работе]", - сказал он, подводя итоги на пленарном заседании политической конференции.

По словам Медведева, таким образом, моральные обязательства кандидатов приобретут письменный характер, а избиратели смогут указывать партийцам на нарушение предвыборных обещаний. "С другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат, потому что, что скрывать, бывают разные ситуации и люди разные бывают", - уточнил он.

Кроме того, по мнению премьера, должен быть использован опыт реализации социальных проектов в регионе и ряд других моментов, которые влияют на процедуру предварительного голосования.

Медведев против "матрицы"

Лидер "Единой России" также призвал однопартийцев больше общаться с избирателями. "Цифра - это, конечно, хорошо. Но надо сделать так, чтобы нам всем в цифру не уйти, иначе, мы понимаем, чем это закончится. Нам "матрица", оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна. Партия - это личное общение с людьми", - сказал Медведев.

В то же время он подчеркнул необходимость использования лучших технологий с учетом того, что уже не только молодежь, но и зрелые люди значительную часть информации получают через цифровые устройства. При этом премьер раскритиковал предложение сделать из приемных "Единой России" аналоги многофункциональных центров. "Коллеги, давайте не будем подменять органы власти", - сказал он.

"Информационная составляющая - вот здесь я двумя руками за. Очевидно, информирование, в том числе кстати и по национальным проектам, и по самым разным жизненным казусам, процедурам обращения, принятия решений - вот это действительно должно быть всячески развито в приемных нашей партии", - добавил премьер-министр.

Председатель партии уделил внимание партийному обучению. По его словам, самое главное, чтобы в партийной школе слушатели получали самые разнообразные знания, "которые впоследствии помогут самому главному - общению с людьми". "Это, если хотите, тоже целое искусство - слушать людей, понимать, что люди добиваются, что хотят сделать и потом это превращать в решения, - сказал Медведев. - Если наша высшая партийная школа будет учить этому, то я буду очень счастлив".

Первичная правовая помощь

Медведев также поддержал идею создания правозащитного центра "Единой России", назвав ее "хорошей инициативой". "В широком смысле слова вся деятельность партии носит правозащитный характер, поскольку задача партии - защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны", - подчеркнул он.

Приемные партии берут на себя эту работу, но очень часто "такого рода консультации требуют более продвинутого характера", продолжил глава правительства. "Здесь уже недостаточно общих представлений. Ради этого как раз и надо создать правозащитный центр", - добавил он.

Бывают специфические ситуации, "когда, как говорят юристы, права гражданина нарушены и он ищет правды", продолжил премьер. Это можно делать, обращаясь к государственным органам, в прокуратуру, в суд, но сначала нужно получить грамотную консультацию. "Далеко не все граждане нашей страны имеют на это деньги. Это довольно дорогостоящие процедуры", - заметил Медведев. "Задача нашей партии - оказать такую первичную правовую помощь людям, которые пришли за поддержкой", - подчеркнул он.

Кандидатов утвердили

На заседании генсовета "Единой России" были также утверждены кандидатуры на дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. По результатам состоявшегося в мае открытого предварительного голосования, кандидатом партии на довыборах в Орловской области по одномандатному избирательному округу №145 будет ректор Орловского государственного университет им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, в Новгородской области по одномандатному избирательному округу №134 партию будет представлять зампредседателя правительства региона Юрий Бобрышев, а в Свердловской области по одномандатному избирательному округу №174 - олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

В Хабаровском крае по одномандатному округу №70 (Комсомольск-на-Амуре) предварительное голосование проходило по особой процедуре и было организовано на базе общественного движения "Время перемен". Победителем здесь стала певица и композитор Вика Цыганова.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам - в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

Съезд в октябре

Очередной, 19-й, съезд "Единой России" планируется провести во второй половине октября, сообщил замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов. Предыдущий съезд "Единой России" прошел в декабре 2018 года.