Избирком Петербурга зарегистрировал режиссера Бортко кандидатом в губернаторы от КПРФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в субботу огласила решение о регистрации кинорежиссера, народного артиста России Владимира Бортко, выдвинутого от городского отделения КПРФ, кандидатом в губернаторы.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Бортко Владимира Владимировича кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга. Выдать удостоверение зарегистрированного кандидата", - сказала на заседании горизбиркома член комиссии Марина Жданова.

В свою очередь Бортко поблагодарил "всех, кто помогал получить столь важный документ". "Обещаю петербуржцам сделать все от меня зависящее, чтобы жизнь их была лучше", - сказал он после оглашения решения.

Бортко сдал в горизбирком 161 подпись для регистрации кандидатом и представил трех кандидатов в СФ - бывшего депутата петербургского парламента Юрия Гатчина, члена комитета городского отделения КПРФ Игоря Григорьева, а также советского и российского государственного деятеля, публициста Юрия Болдырева.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города, на момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек.