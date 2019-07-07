Слуцкий: Лондон борется с нежелательными для себя тенденциями, якобы противостоя "фейкам"

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Великобритания, прикрываясь борьбой с ложной информацией ("фейк-ньюс"), противостоит тенденциям, которые для нее представляются деструктивными. Такое мнение в воскресенье в беседе с журналистами выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение британских властей выделить £18 млн ($22,5 млн) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы.

"Эта ситуация на самом деле нацелена не на противостояние "фейк-ньюс", а на снижение градуса тех тенденций, которые в системе координат британского Форин оффиса представляются деструктивными. Аналогичным образом действуют Соединенные Штаты, вмешиваясь в конституционный строй других стран, хотя вроде бы это совершенно разного порядка ситуации, через неправительственные организации", - сказал Слуцкий.

"На самом деле, ситуация с конструированием новой европейской архитектуры, новой европейской конструкции на разных международных площадках в Европе Соединенное Королевство не устраивает, поэтому под оболочкой борьбы с "фейк-ньюс" выделяются достаточно большие деньги", - добавил глава комитета и заметил, что в ближайшее время станет ясно, как эти средства будут структурированы.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Соединенного Королевства, Лондон в течение ближайших трех лет выделит £18 млн ($22,5 млн) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан.