{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Мексики не впустили в страну еще 14 россиян

В аэропорту Канкуна задержали 10 россиян из-за несоблюдения правил въезда
Описание
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 7 июля. Миграционная служба Мексики отказала во въезде 14 россиянам. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в посольстве России в латиноамериканской стране.

В аэропорту города Канкун 6 июля также задержали 10 граждан России из-за несоблюдения правил въезда. Их депортировали.

"Теперь их 14 человек. Причины абсолютно те же - несоответствие заявленным целям пребывания туриста", - сказал собеседник агентства.

В посольстве отметили, что россияне на данный момент находятся в спецприемнике, их отправят в Россию, как только смогут.

Теги
МексикаРоссия
Кудрин не считает, что он "хоть на сантиметр" дрейфует в сторону Глазьева
Ранее президент Владимир Путин отметил сближение позиций главы Счетной палаты с его давним оппонентом
Читать полностью