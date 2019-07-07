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Посольство РФ: не допущенные в Мексику россияне могли использовать подложные документы

Ранее во въезде в Мексику отказали 14 гражданам с российскими паспортами

ТАСС, 8 июля. Граждане России, которые накануне не были допущены на территорию Мексики, могли использовать подложные документы для въезда в страну. Об этом говорится в заявлении посольства России в стране, которое было опубликовано в воскресенье в Twitter.

По уточненным данным дипмиссии, во въезде было отказано "14 гражданам с российскими паспортами, прибывшими чартерным рейсом авиакомпании Nordwind". "Причина отказа - несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане РФ будут "отправлены обратно ближайшими рейсами упомянутой авиакомпании".

"Сотрудники посольства занимаются этой ситуацией", - подчеркивается в сообщении диппредставительства.

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