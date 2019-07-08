Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

"Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона. Подписаны соответствующие распоряжения", - говорится в пресс-релизе.

И. о. вице-премьера края и министром экономического развития стал Андрей Кефер, который с 2013 по 2016 годы возглавлял региональный Минфин, а после этого был заместителем руководителя администрации Читы. Министром здравоохранения Забайкальского края стал доктор медицинских наук Валерий Кожевников, с 2002 по 2017 годы работавший на аналогичной должности в соседней Бурятии.

Главой регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края стала Евгения Батуева, ранее занимавшая должность руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию. Ее первым замом утвержден Олег Кузнецов, который до мая этого года был руководителем администрации Читы.

Как отметил ТАСС источник в администрации губернатора, это самая масштабная ротация кадров после назначения Осипова врио губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года.