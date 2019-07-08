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Замглавы МИД Карасин принял предложение войти в список кандидатов в сенаторы от Сахалина

С таким предложением к нему ранее обратился врио губернатора региона Валерий Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин принял предложение временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко войти в список трех кандидатов в сенаторы от исполнительной власти региона.

"Я с чувством благодарности принял предложение [войти в список кандидатов в сенаторы от региона] временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко", - сказал Карасин в понедельник на встрече с депутатами областной думы.

В пятницу Лимаренко назвал три кандидатуры на пост сенатора от области. Ими стали замглавы МИД Григорий Карасин, областной депутат Виталий Гомилевский и руководитель профсоюзной организации "Городского родильного дома" Елена Морозова.

Выборы губернатора Сахалинской области назначены на единый день голосования, 8 сентября.

Теги
РоссияКарасин, Григорий БорисовичЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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