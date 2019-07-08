Песков: сделка по поставке Турции комплексов С-400 находится на стадии реализации

"[Реализация контракта] находится на должной стадии. Более подробную информацию я предоставить не могу", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится первая поставка С-400 в Турцию. При этом он отметил, что 6 июля президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора касались этой темы. "Они [поставки] упоминались, безусловно. Это сделка находящаяся на стадии реализации", - уточнил представитель Кремля.

Сам Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идет их погрузка. Президент Турции также отметил, что Министерство национальной обороны занимается планированием и выбором места для размещения С-400.

Контракт на поставки С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.