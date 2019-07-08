{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: сделка по поставке Турции комплексов С-400 находится на стадии реализации

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 6 июля касались этой темы, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поставки Турции российских зенитных ракетных систем С-400 идут согласно контракту, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отказавшись давать более подробную информацию.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"[Реализация контракта] находится на должной стадии. Более подробную информацию я предоставить не могу", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится первая поставка С-400 в Турцию. При этом он отметил, что 6 июля президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора касались этой темы. "Они [поставки] упоминались, безусловно. Это сделка находящаяся на стадии реализации", - уточнил представитель Кремля.

Сам Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идет их погрузка. Президент Турции также отметил, что Министерство национальной обороны занимается планированием и выбором места для размещения С-400.

Контракт на поставки С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичЧемезов, Сергей ВикторовичАвария на железной дороге в Турции
Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
Песков считает позором для грузин оскорбления российских властей в телеэфире
При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на тот факт, что "все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку"
Читать полностью