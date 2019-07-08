Матвиенко готова и дальше возглавлять Совфед, если сенаторы предложат ей этот пост

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова и дальше возглавлять Совет Федерации, если поступит соответствующее предложение от сенаторов.

"Это вопрос к членам Совета Федерации, если они посчитают необходимым предложить мне продолжить работу в качестве председателя Совета Федерации, естественно, проголосуют за это, то, безусловно, я продолжу эту работу", - сказала Матвиенко журналистам.

Полномочия Матвиенко в качестве сенатора прекращаются в сентябре 2019 года. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который в понедельник был официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы, выдвинул Матвиенко одним из претендентов на кресло сенатора в случае своей победы на выборах в сентябре.