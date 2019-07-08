ЦИК: проблемы в муниципальных и территориальных избиркомах Петербурга полностью решены

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании комиссии в понедельник заявил, что ЦИК совместно с горизбиркомом Санкт-Петербурга урегулировал все проблемные ситуации в муниципальных и территориальных избирательных комиссиях города, о нарушениях в которых сообщалось ранее.

"У нас в Петербурге отработали две достаточно серьезные группы ЦИК, выезжал член ЦИК Евгений Шевченко и сотрудники аппарата. И во взаимодействии с горизбиркомом Петербурга они урегулировали те проблемные ситуации, которые возникали [в комиссиях]", - сказал Булаев.

По его словам, ЦИК и горизбирком Петербурга "смогли совместными усилиями наладить работу и муниципальных избирательных комиссий, и территориальных избирательных комиссий в том режиме, в котором это предусмотрено избирательным законодательством". "Мы считаем, что наша помощь горизбиркому Санкт-Петербурга будет продолжена. В ближайшее время у нас по инициативе уполномоченного по правам человека Петербурга [Александра Шишлова] пройдет встреча с представителями партий. В этой встрече примут участие и члены ЦИК, мы планируем, что три человека - Александр Клюкин, Александр Кинев и Евгений Шевченко", - уточнил Булаев.

Горизбирком Петербурга 27 июня обратился в городскую прокуратуру и СК в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и горизбиркома, посетила ИКМО города, на которые поступили жалобы о нарушениях. Как ранее заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко, были направлены обращения в правоохранительные органы еще по двум комиссиям округов Красненькая речка и Екатерингофский, однако, по его словам, в подавляющем большинстве проверенных комиссий не было выявлено никаких нарушений.

Глава петербургского избиркома Виктор Миненко потребовал от руководителей территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов. Он отмечал, что в абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, но действия некоторых муниципальных советов и ИКМО привели к нарушениям избирательных прав.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.