Комиссия Совфеда обсудит угрозы суверенитету РФ в связи с попытками дискредитации РПЦ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России на заседании 11 июля обсудит вопрос о возможных угрозах российскому суверенитету в связи с попытками дискредитации Русской православной церкви (РПЦ) и раскола православия. Об этом рассказал ТАСС в понедельник председатель комиссии Андрей Климов.

"11 июля пройдет плановое заседание временной комиссии, на которое будет приглашен депутат Госдумы Сергей Гаврилов в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Мы обсудим вопрос, связанный с возможными угрозами российскому суверенитету в связи с попытками раскола православия и дискредитации Русской православной церкви", - сказал Климов.

Он напомнил, что еще в октябре 2017 года комиссия включила дискредитацию РПЦ и разжигание межрелигиозной розни в перечень возможных угроз суверенитету страны.

"Православие является основой деятельности РПЦ и во многом ассоциируется с нашей державой как таковой. Понятно, что церковь отделена от государства, но мы сейчас говорим об общественных явлениях. Наши оппоненты считают дискредитацию этого духовного звена (через дискредитацию православия как такого) и ее отдельных представителей одним из способов расшатывания политической ситуации и введения некоего раскола", - отметил сенатор.

Он напомнил, что РПЦ действует не только в пределах территории России, ее работа шире, чем государственные границы, что "позволяет атаковать структуры РПЦ там, где они не защищены". Парламентарий привел в качестве примера ситуацию на Украине.

Климов особо подчеркнул, что обсуждение этого вопроса на заседании комиссии будет носить предварительный и "абсолютно светский характер". "Мы обсудим, что происходит с международной светской организацией - МАП. Обсудим то, что происходит в отношении России через эту тематику в зарубежных СМИ и дипломатических кругах. Гаврилов расскажет, как это видится с позиции Межпарламентской ассамблеи православия, которую он вправе представлять", - сказал глава временной комиссии СФ.

По мнению сенатора, важно то, что "наскоки (подобные тем, что произошли в Грузии на сессии МАП) имеют далеко идущие планы".

"В конечном счете оппоненты нашей страны хотят на основе этих экспериментов разработать ядовитый рецепт для России, чтобы этот фактор сработал не сейчас, а на некоторую отдаленную перспективу, чтобы люди меньше обращали внимание на наши идеологические корни. Мы на заседании комиссии хотим это все в совокупности обсудить, чтобы, возможно, осенью провести серьезный круглый стол с представителями РПЦ и Общественной палаты на эту тему", - сообщил Климов.

Также он сообщил, что на заседании комиссии будет представлен отчет о ее работе за два года.

Инцидент в МАП

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.