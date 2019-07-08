В России назвали провокацией соглашение Албании и Косова об общих "диппредставительствах"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия озабочена провокационным соглашением Албании и самопровозглашенного Косова об открытии общих "диппредставительств" в третьих странах. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Вызывают серьезную озабоченность провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции "Великой Албании". В этом контексте рассматриваем подписанное 2 июля албанско-косовское соглашение об объединении диппредставительств в третьих странах, - заявили в министерстве. - Констатируем, что США и ЕС на подобные деструктивные меры предпочитают не реагировать, фактически покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления".

На Смоленской площади отметили, что вызывающие действия Тираны и Приштины не случайны. "Оттуда уже несколько лет раздаются заявления о де-факто объединении. Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах", - подчеркнули в МИД РФ.