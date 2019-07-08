В посольстве России усомнились в "глобальном лидерстве" Лондона в борьбе с дезинформацией

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании обвинило Лондон в применении двойных стандартов в отношении СМИ, прокомментировав заявление британского МИД, согласно которому Соединенное Королевство стало "глобальным лидером" в борьбе с дезинформацией. Соответствующее коммюнике российского диппредставительства было передано в понедельник ТАСС.

"Когда на конференцию по свободе СМИ (пройдет 10-11 июля в Лондоне - прим. ТАСС) практически в открытую не пускают российские медиа - телеканал RT (Russia Today) и агентство Sputnik. Сложно представить более яркий пример лицемерия и двойных стандартов, а также более наглядную иллюстрацию истинной цены заявлений о "глобальном лидерстве", - сказал пресс-секретарь посольства РФ.

Пресс-служба МИД Соединенного Королевства в воскресенье информировала, что британское правительство в течение ближайших трех лет выделит £18 млн ($22,5 млн) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан. "Есть основания опасаться, что действия Лондона нацелены больше на материальное стимулирование "правильных" журналистов, создание "нужного" информационного фона, усиление мер по контролю за пользователями социальных сетей и распространением данных в интернете", - отметил российский дипломат.

Представитель посольства РФ подчеркнул, что освещение британскими СМИ инцидента в Солсбери "стало примером тотального контроля спецслужб за медиапространством". "От британских государственных структур исходили многочисленные противоречащие друг другу "утечки", которые и являлись подлинной дезинформацией. Эта линия продолжается по сей день с явным намерением создать максимум "информационного шума" и "тумана" при полном отсутствии официальных результатов расследования. Британские же СМИ со всей очевидностью поставлены в условия, в которых они не решаются требовать от властей ответов даже на самые базовые вопросы о произошедшем", - резюмировал он.