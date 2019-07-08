Лавров примет участие в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ в Словакии

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ во вторник в словацких Высоких Татрах, где поделится оценками состояния безопасности в Европе и обсудит сотрудничество в борьбе с терроризмом и угрозами в киберпространстве.

Встречи в таком формате не проходят ежегодно, предыдущая, например, состоялась летом 2017 года в австрийском Мауэрбахе. В ходе таких неформальных контактов не принимаются какие-то решения, их цель - обмен мнениями и подготовка официальных заседаний Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Как сообщили в МИД РФ, участники нынешней встречи обсудят усилия ОБСЕ в предупреждении и урегулировании кризисов и конфликтов в зоне ответственности организации.

"Ожидаем откровенной дискуссии о путях преодоления кризисной ситуации в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений", - подчеркивается в комментарии российского дипведомства.

Подобные встречи используются и для двусторонних переговоров. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров планирует встретиться с руководством ОБСЕ и главами МИД ряда стран-участниц, в частности с коллегами из Андорры, Казахстана, Финляндии.

У горного озера

Традиционно главы МИД ОБСЕ встречаются в декабре, чтобы подвести итоги года и очередного председательства. На этих заседаниях, которые проходят в столицах или крупнейших городах стран-председательниц, принимаются резолюции и общие заявления. В программе неформальных форумов тоже есть пленарные сессии, а многие страны на них представлены на уровне министров. "Неформальность" проявляется в том, что такие встречи проходят в небольших городах, иногда даже в курортных местах - как в этот раз.

Небольшие городки у подножия Татр - северного отрога Карпат - фактически уже давно объединились в одну агломерацию - Высокие Татры. Сама встреча пройдет в фешенебельном отеле у горного озера, находящегося на высоте более 1,3 тыс. м над уровнем моря. Летом там туристов немного - курорт прежде всего горнолыжный.

Опасный курс

Российская делегация планирует вновь привлечь внимание к наращиванию военной инфраструктуры Североатлантического альянса у границ РФ. "Намерены поднять вопрос об опасном курсе США и их союзников по НАТО на военно-политическое сдерживание России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры альянса, росте интенсивности его учений в приграничных с Россией регионах", - заявили в министерстве.

Эта тематика обретает особое звучание на фоне инициированного США развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который уже 2 августа может прекратить свое действие. По итогам состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг в очередной раз возложил на Россию ответственность за сложившуюся вокруг договора ситуацию и заявил, что нужно "готовиться к миру без" ДРСМД.

Конфликты и общие вызовы

В Москве отмечают, что ситуация в сфере безопасности в Евроатлантике осложняется ростом транснациональных угроз, среди которых терроризм, наркотики, оргпреступность. "Развитию сотрудничества по противодействию этим вызовам в дискуссиях на встрече в Словакии будет уделено особое внимание. Отдельно предполагается обсудить проблематику кибербезопасности", - указали в российском МИД.

Значительное внимание будет уделено региональным конфликтам. ОБСЕ задействована в процессах по урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, сопредседательствует в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. "Востребовано ее присутствие в Косове", - добавили в дипведомстве.

"Считаем, что все конфликты должны решаться мирными средствами, при учете интересов и непосредственном участии сторон и в рамках устоявшихся переговорных форматов", - подчеркнули на Смоленской площади. По словам Захаровой, в Москве рассчитывают, что встреча в Высоких Татрах придаст импульс урегулированию конфликтов, прежде всего на востоке Украины.

Россия продолжает участвовать в "структурированном диалоге" по вызовам и рискам безопасности, запущенном в ОБСЕ в 2017 году по инициативе Германии. "Его главной целью считаем деэскалацию военно-политической ситуации в Евроатлантике и подготовку условий для работы по контролю над вооружениями. Большое значение имеют контакты между военными в рамках этого формата", - отметили в МИД РФ.

Интеграция интеграций

Российская сторона рассчитывает, что встреча послужит сближению позиций и по вопросам экономического сотрудничества. Будет, например, подниматься тематика взаимодействия интеграционных объединений на евразийском пространстве. "ОБСЕ является подходящей площадкой для налаживания взаимовыгодных контактов между различными интеграционными объединениями, включая ЕС и ЕАЭС. Сопряжение интеграционных процессов на Западе и Востоке Евразии способно стать фундаментом формирования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана", - подчеркнули в МИД.

Права и свободы

В Москве убеждены, что ОБСЕ и ее специализированные институты - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), верховный комиссар по делам национальных меньшинств и представитель по вопросам свободы СМИ - должны "уделять больше внимания правочеловеческим проблемам, защищать традиционные ценности, отстаивать языковые, образовательные и религиозные права нацменьшинств, противодействовать дискриминации христиан и мусульман, бороться с проявлениями неонацизма и агрессивного национализма".

Многие из этих проблем, как отмечают в Москве, остро проявляются в Прибалтике, а также на Украине. Одним из последних таких проявлений стал принятый весной украинский закон о государственном языке, положения которого, как уже отмечала российская сторона, противоречат международно-правовым обязательствам Киева и нарушают права в том числе русскоговорящих украинцев.

Декабрьская встреча и перспективы

Министры, как ожидается, рассмотрят подготовку к очередному заседанию СМИД ОБСЕ, которое состоится в Братиславе 5-6 декабря. "Заинтересованы в том, чтобы он не стал заложником конъюнктурных политических запросов отдельных стран", - заявили в этой связи в МИД РФ. Так, на прошедшем в декабре 2018 года заседании в Милане не был принят ни один из четырех подготовленных РФ проектов решений. Как заявил тогда Лавров, инициативы не получили поддержки, потому что были предложены Россией.

Словацкое председательство ОБСЕ представило вполне традиционную программу своей работы, акцентировав внимание на необходимости урегулирования конфликтов на пространстве организации, в том числе на Украине, в Приднестровье и Закавказье, и укреплении диалога, чтобы избежать новых конфликтов в будущем. Однако пока добиться заметных результатов на этих треках Братиславе, как и ее предшественницам во главе ОБСЕ в последние годы, не удалось.

Одной из самых серьезных заявок на укрепление роли организации в Европе стала инициатива Германии начать структурированный диалог по обычным вооружениям в Европе, однако и она в итоге вылилась в ряд дискуссий по этому вопросу, не приводя к существенным изменениям на земле.

Именно такая ситуация с точки зрения России делает реформу ОБСЕ, которая позволит придать организации более четкие функции и полномочия, столь необходимой.