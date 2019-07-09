Песков заявил, что утечка сообщений посла Великобритании в США – не история России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль не намерен комментировать скандал с утечкой в СМИ докладных записок британского посла в США, поскольку в деле должны разбираться Вашингтон и Лондон.

"Никак не могу прокомментировать. Это история между Вашингтоном и Лондоном, пусть эти две столицы разбираются с этой историей", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул: "Это не наша история".

В субботу вечером на сайте газеты Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.