Сергей Лавров встретился с новыми главами МИД Австрии и Финляндии

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в словацких Высоких Татрах впервые встретился с новым главой МИД Австрии Александером Шалленбергом и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Беседы руководителей внешнеполитических ведомств состоялись на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ, куда Лавров прибыл в понедельник.

Шалленберг назначен на должность главы внешнеполитического ведомства Австрии в начале июня, когда было приведено к присяге переходное правительство, которое будет действовать до формирования нового кабинета по итогам досрочных выборов в сентябре 2019 года. Перед началом встречи министры обменялись несколькими словами о недавних перестановках в австрийском правительстве и внешнеполитическом курсе страны в результате этих изменений.

Хаависто также был назначен на пост министра в июне, когда новое правительство Финляндии приступило к исполнению своих обязанностей.

"Поздравляю вас с назначением. Мы читали программу. Как мы понимаем, там говорится о преемственности в отношениях между Финляндией и Россией. Мы это приветствуем", - сказал Лавров.

Ранее Хаависто заявлял, что политическая линия Хельсинки в отношении России при новом кабмине останется прежней.

Лавров прибыл в Словакию в понедельник и уже провел встречу с главой МИД Казахстана Бейбутом Атамкуловым, а также пообщался во время неформального ужина с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.