Володин: экономические меры в отношении Грузии носят профилактический характер

"Наша позиция, она не только оправданна, она носит профилактический характер, потому что действительно есть огромное количество других возможностей для того, чтобы поставить на место тех, кто зарвался и кто не понимает, что так нельзя", - сказал спикер на заседании палаты.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специальные экономические меры в отношении Грузии будут носить профилактический характер: грузинские власти должны объяснить экстремистам, что провокации против России недопустимы. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что РФ занимает первое место по объему денежных переводов, которые поступают с территории страны в Грузию, первое место по потреблению грузинского вина, минеральной и газированной воды, а также по количеству туристов, "которые едут в Грузию и там оставляют денежные средства, создают новые рабочие места".

Госдума на заседании 9 июля единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата просит кабмин представить президенту соответствующие предложения. Изначально палата обсуждала предложения о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем было решено оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение кабмина.

Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, речь идет в том числе о провокации на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

"Очевидно, что потребителей этой продукции [грузинского вина и воды] будет мало, но желающих поставить эту продукцию - много. Этот вопрос в руках грузинских политиков", - позже заметил Володин в беседе с журналистами.