Лавров обсудил с главой МИД Словакии сотрудничество по ВТС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Главы МИД России и Словакии Сергей Лавров и Мирослав Лайчак на встрече на полях неформального заседания министров иностранных дел ОБСЕ обсудили сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Лайчак в 2019 году также является действующим председателем ОБСЕ. "Стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня ОБСЕ и ряд аспектов двусторонних отношений, в том числе развитие политического диалога между странами, подготовку очередного заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проведение которого намечено на октябрь 2019 года в Сочи, а также сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах", - отмечается в сообщении.