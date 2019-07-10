В выборах в парламент КЧР примут участие пять партий

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) завершила этап регистрации политических партий для участия в выборах Народного собрания (парламента) КЧР шестого созыва. Выдвинуты партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Гражданская платформа" и ЛДПР, общее число кандидатов - 220, сообщила ТАСС председатель региональной избирательной комиссии Лариса Абазалиева.

"Сегодня, 10 июля, заканчивается срок, в течение которого избирательные объединения, которые выразили готовность участвовать в избирательной компании по выборам депутатов Народного собрания КЧР могли сдать документы к выдвижению и регистрации. У нас зарегистрированы пять избирательных объединений и 220 кандидатов, это "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Гражданская платформа" и ЛДПР", - сказала Абазалиева.

По ее словам, Партии возрождения России и Партии пенсионеров России было отказано в заверении списков в связи с нарушениями, допущенными при выдвижении. Отказ в регистрации списка получила партия КПФР в связи с тем, что региональное управление Минюста выявило и направило в избирком данные о грубых ошибках процедуры выдвижения. Впоследствии ошибки данной процедуры были доказаны в суде.

Абазалиева отметила, что далее кандидатов ожидают дебаты, которые впервые пройдут в регионе на двух федеральных телеканалах. "Партии зарегистрированы, впереди у них предвыборная агитация, встречи с избирателями, дебаты на телевидении для того, чтобы каждый избиратель мог определиться в своем выборе. Впервые дебаты будут организованы на двух государственных телеканалах - на ГТРК КЧР и "Архыз 24". Избиратели смогут детально изучить программу кандидатов и познакомиться с ними", - добавила она.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов, в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.

В единый день голосования, 8 сентября, в 82 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).