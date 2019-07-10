Эксперты: подготовка к выборам губернатора в Петербурге проходит без нарушений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Эксперты не выявили явных нарушений в ходе подготовки к выборам губернатора в Санкт-Петербурге. Свои выводы они озвучили во время экспертной конференции в пресс-центре ТАСС.

"Мы готовились к встрече в Санкт-Петербурге и читали много литературы - что писали за границей, что писали в России, и эти материалы довольно истерические. Но истерика не нужна. Мы убедились, что здесь идет подготовка планово, уверенно, организованно, и все будет по нынешним законам", - заявил профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени (Венгрия).

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод заверил, что общественники будут и дальше следить за прозрачностью выборного процесса.

"Общественная палата так же, как и на прошлых выборах будет готовить наблюдателей, будет общественный штаб по наблюдению за выборами, горячая линия, юридическая приемная, мобильные группы, которые будут выезжать на избирательные участки в случае возникновения проблем", - сказал Брод.

Возможности муниципального фильтра

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Документы для участия подали 28 человек. На момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек.

Собрать нужное число подписей (не менее 155) и продолжить губернаторскую гонку сумели лишь четыре кандидата - самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").

Как рассказал журналистам председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко, возможности для сбора подписей муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора не были полностью исчерпаны.

"Общее число депутатов муниципальных советов общегородских муниципальных образований нашего города, исходя из которого, определено число подписей, необходимое для получения поддержки, это 1550. По итогам проверки нам было представлено 1002 подписи. Таким образом, еще как минимум двумя кандидатами могли быть собраны подписи в количестве не менее 155, но этого не случилось, и гонку продолжают четыре человека", - сказал Миненко.

Позиция муниципальных депутатов

Депутаты муниципальных образований уверены, что муниципальный фильтр возможно было пройти, никаких препятствий для этого не было. Депутаты вправе были самостоятельно решать, кому отдать свои голоса в поддержку, давления на них не оказывалось, сообщила в ходе экспертной конференции глава муниципального образования "Сенной округ" Наталия Астахова.

"Кто-то к нам обращался устно, кто-то звонил, несколько человек нам прислали письма - от партий и индивидуально. <…> Я как глава ни на кого не давила и не предлагала, за кого голосовать. Но, обсуждая на совете, мы решили, что в первую очередь будем смотреть на тех, кто к нам обратился, и тех, кто имеет представительство в Государственной думе и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга", - сказала Астахова. Также она рекомендовала потенциальным кандидатам активнее вести работу с муниципальными депутатами между выборами и относиться к этим людям более уважительно.

Председатель совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов отметил, что муниципальные депутаты от "Единой России", чтобы сохранить политическую конкуренцию, шли навстречу кандидатам.

"Кому-то мы пошли навстречу по определению, когда вопрос касался представителей парламентских партий. Очевидно, что политическая конкуренция - важная часть любого выборного процесса, и губернаторского в первую очередь. Наша позиция с коллегами была однозначная: парламентские партии мы, безусловно, поддержим в их стремлении представить кандидата. Тем более они представили тех людей, история которых нам хорошо известна, мы знакомы с их работой, они с нами общались. Это два депутата Законодательного собрания и один депутат Государственной думы", - прокомментировал Всеволод Беликов.

Модернизация муниципального фильтра

Эксперты уверены: муниципальный фильтр необходим, однако для улучшения прозрачности выборов его можно снизить. В конце апреля 2019 года председатель ЦИК России Элла Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, с предложением снизить уровень муниципального фильтра, в том числе в Петербурге, с 10% до 6%.

"Я думаю, что у нас в последний раз такая кампания проходит, когда этот фильтр такой жесткий. Наверное, федеральный центр даст свои соответствующие предложения, соберет предложения с регионов. Этот фильтр нужен, но он не должен быть таким жестким", - отметил президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

Александр Брод в ходе дискуссии также высказался за изменение параметров муниципальный фильтр. "В будущем будем предлагать законодательство совершенствовать", - поделился планами Брод.

Директор института стран Восточной Европы и СНГ Александр Цинкер (Израиль) подсчитал, что действующий уровень фильтра позволяет зарегистрироваться на выборах максимум семи кандидатам и также высказался в пользу его смягчения, однако не за полную ликвидацию, чтобы список кандидатов не превращался в "простыню из 30 имен". Политолог Николай Мейнерт (Финляндия) счел, что тема муниципального фильтра "требует большего внимания как законодателей, так и экспертов".