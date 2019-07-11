"Единая Россия" приостановила членство в партии Воробьева, подозреваемого в госизмене

ТАСС, 11 июля. Партия "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в четверг в калининградском региональном отделении партии.

"Членство в партии [Александра Воробьева] приостановлено", - сказал представитель пресс-службы регионального отделения, подтвердив, что решение принято после его задержания по подозрению в госизмене.

Как сообщили ранее в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Согласно размещенным на сайте полпредства президента в Уральском федеральном округе данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.