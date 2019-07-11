Путин обсудил с президентом Киргизии проблемы интеграции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

"Очень рад вас видеть, мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и всегда есть, о чем переговорить, - сказал Путин, открывая встречу. - Так что очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам, чтобы поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе по проблемам интеграции".

Президент Киргизии отметил успешность развития двусторонних отношений. Он также обратил внимание на плодотворность недавнего государственного визита Путина в Киргизию, когда было подписано более 50 соглашений на сумму свыше $6 млрд.

"Народ Кыргызстана всегда традиционно считает вас искренним другом Кыргызстана, который вносил и вносит неоценимую помощь в развитие нашей страны, нашего государства", - сказал Жээнбеков. Он также отметил работу Российско-киргизского инвестиционного фонда.

В заключение президент Киргизии добавил, что ждет визита Путина в свою страну для участия в сессии ОДКБ.