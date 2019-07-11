Кузнецов: опыт Развожаева в Хакасии и ОНФ поможет ему в работе в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Опыт работы в качестве врио главы Хакасии и руководителя Общероссийского народного фронта (ОНФ) поможет Михаилу Развожаеву, назначенному врио губернатора Севастополя, считает экс-глава Минкавказа России Лев Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен главой государства врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа, которым руководил Кузнецов.

"Мы знаем, что этот участок (Севастополь - прим. ТАСС) - один из самых сложных во всех смыслах слова, потому что там социальная ответственность и большие ожидания с учетом всех нюансов этой территории. Опыт Хакасии и Общероссийского народного фронта его [Развожаева] укрепил - есть понимание того, что нужно делать, какие проблемы", - сказал Кузнецов.

По его мнению, у Развожаева "фундамент есть, и надежный". "Какая будет надстройка - от него зависит", - добавил Кузнецов.