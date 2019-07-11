Лаврентьев и Вершинин обсудили в Анкаре подготовку к встрече в астанинском формате

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудили в Анкаре 10-11 июля с коллегами из Турции обстановку в Сирии в контексте подготовки к очередной встрече в астанинском формате. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

От турецкой стороны на консультациях присутствовали официальный представитель президента Ибрагим Калын, заместитель министра обороны Юнус Караосманоглу и замглавы МИД Седат Онал.

"Подробно рассмотрели положение дел в Сирии и в Ближневосточном регионе в целом, обсудили ситуацию в Идлибе в связи с эскалацией террористической угрозы и необходимостью обеспечения защиты мирных жителей, а также российских и турецких военнослужащих, - отметили в министерстве. - Состоялся развернутый обмен мнениями по проблематике политического урегулирования сирийского кризиса с акцентом на завершение формирования и запуск [сирийского] конституционного комитета".

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки и проведения очередной международной встречи по Сирии в астанинском формате в начале августа в Нур-Султане, добавили в дипведомстве.

Ранее Калын сообщал, что трехсторонний саммит с участием РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в августе в Турции.

Решение о создании сирийского конституционного комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, занимавшего тогда пост спецпосланника генсека ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (соответственно по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.